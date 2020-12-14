Новости
17.12.2020
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16.12.2020
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- Colorful начала продажи видеокарты iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC(13)
- AMD Cezanne: гибридный чип Ryzen 7 5800H показал неплохой результат в Geekbench 5(16)
- Nvidia выпустила 3D-ускоритель RTX A6000 на полноценном ядре GA102(26)
15.12.2020
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- Оверклокерский турнир HWBot Country Cup 2020: полмесяца до окончания(8)
- ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3000 в исполнении ROG Strix White(24)
- В ближайших планах Nvidia — GeForce RTX 3080 Ti и два варианта GeForce RTX 3060(55)
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14.12.2020
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- Intel Optane SSD P5800X — самый быстрый в мире накопитель для дата-центров(24)
- MSI похвасталась работой AMD Curve Optimizer на плате B450 Tomahawk MAX(16)
- На взлёт: курс Bitcoin превысил $20 тысяч за одну монету(79)
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