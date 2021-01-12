Kingston обновляет модельный ряд NVMe SSD: на подходе серия Ghost Tree с интерфейсом PCI-E 4.0 x4

В рамках выставки CES, которая на этот раз проходит в онлайн-формате, Kingston Digital рассказала о твердотельных накопителях, запланированных к выпуску в этом году. Вендор готовит устройства как для центров обработки данных, так и для потребительского сегмента. В частности, компания работает над NVMe-накопителями с кодовыми именем Ghost Tree, оборудованными интерфейсом PCI Express 4.0 x4.

Kingston не спешит раскрывать подробные характеристики SSD Ghost Tree, ограничившись заявлениями о скоростях последовательного чтения/записи до 7 Гбайт/с. Накопители будут предложены в версиях объёмом от 1 до 4 Тбайт. Для массового сегмента NVMe SSD производитель готовит линейку устройств NV1, куда войдут SSD объёмом до 2 Тбайт с интерфейсом PCI-E 3.0 x4. Ну а корпоративным заказчикам станут доступны накопители DC1500M в форм-факторе U.2, преемники нынешних DC1000M.

Кроме того, Kingston планирует выпустить линейку внешних накопителей XS2000. Они оснащаются интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2, что позволяет передавать данные на скоростях до 2000 Мбайт/с. Ёмкость SSD составляет от 500 Гбайт до 2 Тбайт.

Источник:

Kingston